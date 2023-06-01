◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）MF佐野海が攻撃面でも存在感を放ち、W杯初アシストを記録した。持ち前のボール奪取能力を発揮しながら、3―0で迎えた後半38分。パスに反応してペナルティーエリアに進入すると、ふわりとした右クロスでFW上田の2点目を演出。終盤にも衰えを見せない豊富な運動量で快勝に貢献し「みんながきつい時に動けるのが自分の良さ。ボールは少し高
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