グラビアアイドル宮部のぞみ（23）のデジタル写真集「宮部のぞみきらめきボディーライン」（小学館）が今日22日、発売される。また同日発売の「ビッグコミックスピリッツ」30号の表紙を飾っている。同写真集では、ローラースケートで健康的な美脚を披露。スイーツを食べてこぼす明るい笑み、開放的なバスタブでのしっとりとした色気など、天真らんまんな表情と抜群のスタイルを詰め込んでいる。「ローラースケートは少し難しかっ