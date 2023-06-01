総勢60組を超えるアーティストが盛り上げる日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』にて、恒例企画『シャッフルメドレー』の放送が決定。参加するアーティストが22日、発表されました。参加するのは、NEWS、timelesz、中島健人さん、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの8組。グループの垣根を越えて名曲を歌いつなぎます。■14年連続、総合司会は櫻井翔さん櫻井翔さん（44）が総合司会を