元サッカー日本代表ＭＦの稲本潤一氏（４６）が、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組の日本―チュニジア戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）を分析した。２１日の「ＦＩＦＡワールドカップパブリックビューイング」（ＭＩＹＡＳＨＩＴＡＰＡＲＫ）に登壇。グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の白岩瑠姫と「ＩＮＩ」の西洸人、フリーキャスターの永島優美、会場に集まった約１００人のサポーターとともに観戦し、