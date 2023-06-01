新日本プロレスのＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・海野翔太（２９）が、?地球規模?王者としての使命を背負った。米国・ＡＥＷとの合同興行「ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ（ＦＤ）」（２８日＝日本時間２９日、カリフォルニア州サンノゼ）でＰＡＣ（３９＝ＡＥＷ）とのＶ１戦に臨む王者は、同大会の?ボイコット?を示唆しているＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太の姿勢を理解。海外での外敵迎撃はあくまで自身の仕事と義務づけた