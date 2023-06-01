µð¿Í¤Ï£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÀª¤¬Ì£Êý¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤âÍí¤ó¤Ç°ìµó£´ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢£³¡½£µ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤ÎºÇ½é¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë£±¾¡£²ÇÔ¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿°æ¾å¤Ï£¶²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢£¸²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆóÎÝ¼ê¤Î±ºÅÄ¤¬±­»ô¤ÎÂÇµå¤òÄËº¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£Ê»»¦¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀª¤Î£´¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¶¶