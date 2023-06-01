チュニジアを4-0撃破サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。試合後、森保一監督が見せた仕草がファンの注目を集めている。日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。今大会1勝目で、決勝トーナメント進出を視界にとらえた。試合後