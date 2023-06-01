パラグアイのガラルサ、トルコ戦で見せた奇妙な行動とはサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）はグループリーグが行われている。19日（日本時間20日）に行われた1次リーグD組のトルコとパラグアイの一戦では、試合中に審判が“盗難”に遭いかけるという前代未聞の事件が発生した。ドイツのスポーツ誌「シュポルト・ビルト」が伝えている。この試合はパラグアイが1-0で勝利。同誌は事件を「トルコ敗退の一戦で奇妙なシーン選