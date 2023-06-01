新設された「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」（台湾・台中７月１１〜１５日）のメンバーを選出する侍ジャパン大学日本代表選考合宿が２１日、神奈川・平塚市内で行われた。２日目となるこの日は、紅白戦を実施。近大の最速１５４キロ右腕・宮原廉（４年＝崇徳）が先発した。青学大・鈴木泰成（４年＝東海大菅生）との投げ合いに「（鈴木は）世代ＮＯ１ピッチャーなので負けないような投球ができれば