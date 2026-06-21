日本気象協会が2026年5月21日に発表した内容によると、2026年の梅雨入りは全国的に例年より遅いか例年並みとされています。 梅雨をはじめとした雨天時は、日中でも空に雲が立ち込めて周囲が薄暗くなりがちです。 では、このような視界の悪い雨の日は、昼間であってもヘッドライトを点灯させるべきなのでしょうか。 安全運転のためにも、雨天時における灯火が推奨されている 梅雨時期は雨天が増えることにともない