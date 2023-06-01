◆パ・リーグオリックス３―５西武（２１日・京セラドーム大阪）オリックス・杉沢に、うれしいメッセージが届いた。「おめでとう！」。５点を追う５回無死二塁、通算６９打席目で放ったプロ初本塁打。昨季まで在籍した福田周平さんからだった。初球を空振りし、体が前に突っ込んでいることを実感。瞬間的に思い出した。昨年は１４試合の出場に終わり、ファームが主戦場。必死にバットを振った毎日で、福田さんから教わった言