オリックス大好きマルチタレントのメイ・イズモト（５４）が、ひと足遅く？セ・パ交流戦を振り返った。行動派のメイは、５月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）と６月２日の巨人戦（東京Ｄ）を現地観戦。戦績は１勝１敗だったが、首位・西武追撃のキーマンに九里亜蓮投手（３４）を「勝手に」指名した。オリックスとスポーツ報知推しの皆さま、３月以来の応援コラム「オリに一生懸メイ」です。京セラドームに負けない熱を感じてきまし