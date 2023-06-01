テレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーガヴ」で「史上最もギャルなヒロイン」としてブレイクした宮部のぞみ（２３）が、２２日にデジタル写真集「宮部のぞみきらめきボディーライン」（小学館）を発売する。ローラースケートで健康的な美脚を披露し、スイーツを食べて笑顔に。天真爛漫（らんまん）な明るさと抜群のスタイルが魅力で「ローラースケートは少し難しかったけど、現場の明るい空気につられて自然と笑顔になりまし