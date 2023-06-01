◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人が最下位の中日にまさかの逆転負けを喫し、２位に後退した。３点リードの８回、満を持して勝ちパターンの大勢投手（２６）がマウンドに上がったが、失策などが絡み自責０ながら４失点。９回にも１点を加えられ、交流戦明け最初のカードは１勝２敗の負け越しとなった。貯金を５に減らし、首位・阪神と１差となったが、泉口友汰内野手（２７）が４月８日以来となる