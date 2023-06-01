◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）何が何でも投げきると決めていた。２―１の９回２死。阪神の先発・高橋遥人投手（３０）は蝦名を中飛に抑え、相棒の伏見と喜びを分かち合った。被安打５の１失点で両リーグ断トツ今季５度目の完投勝利（うち４完封）。開幕から無傷の９連勝は８５年の中田良弘以来、球団４１年ぶりの快挙だ。「いや、たまたまです。マジで。みんな守ってくれているので、みんなのおかげ