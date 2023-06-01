◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）中日・阿部が一振りで主役に躍り出た。８回、１点差まで追い上げ、なおも２死満塁。代打で打席に入ると、大勢の初球を捉えた。１５２キロ直球を右前へ。２点を呼び込む決勝の逆転打に「（大勢とは）今年３回、対戦があったけど、真っすぐが当たらなかった。前に飛んでくれてよかった」と安どした。代打打率は３割８分９厘（１８打数７安打）をマーク。打席では勝負