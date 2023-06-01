◆パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）日本ハムは２１日、ソフトバンク戦（エスコン）に完敗。３連戦での勝ち越しもならず、今季の対戦成績は１勝１０敗となった。この日、出場選手登録された斎藤友貴哉投手（３１）は５番手で登板。最速１５７キロで２回をパーフェクト、２奪三振と復活を印象づけた。淡々と力強く右腕を振った。８点ビハインドの８回に登板すると、１５５キロ前後のツーシ