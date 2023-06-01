◆パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）ソフトバンク・前田悠が今季無傷の５連勝を飾った。抜群のテンポで、前回１３日の登板に続く自己最長の７回を５安打無四球の無失点。「母の日も勝てて、父の日も勝てて、いい親孝行はできているのかなと思います」と胸を張った。大阪桐蔭から２３年のドラフト１位で入団した２０歳の左腕。昨季、プロ初勝利を挙げ、３年目は５月に１軍昇格を果たした。