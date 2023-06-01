オリックス・曽谷龍平投手（２５）が、２３日からのソフトバンク３連戦（みずほペイペイ）での先発を見送ることが２１日、決まった。コンディショニングを最優先とし、より万全に近い状態で次回登板に備える方針。チームでは同じ先発左腕の田嶋が合流している。プロ４年目の今季は８試合で４勝３敗、防御率３・０８の成績を残している。１０日のヤクルト戦（京セラＤ）では自己最多の１２５球を投げ、９回を４失点で完投勝利。