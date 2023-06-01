◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２１日・神宮）２点の援護があれば十分だった。広島・岡本は、６回１死二、三塁から犠飛で１点を返されたが、最少失点でしのいだ。「サッカー（日本代表）の方が点を取ってましたけど（笑）。『ロースコアのゲーム（プラン）でいく』と言ってた。それができて良かった」。チーム最多の６勝目を手に、再び規定投球回に到達して防御率２・２６でリーグ４位にランクインした。日本代表戦の