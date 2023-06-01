事前キャンプでも過ごしたメキシコ・モンテレイに、チュニジア戦のために戻った。試合日、街中は日本ファンも含め、活気にあふれていた。ただ１０日前に来た時と違うものがある。露店で大量に売っていた（模造品と思われる）メキシコ代表のユニホームが、１００ペソ（約９３５円）から５００ペソ前後（約４７００円）に大幅値上げされていた。商魂たくましさに閉口しながら、記念に何か…とＴシャツ（１００ペソ）を選んだ。Ｗ