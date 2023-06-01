■名門ミスコン「ミスマガジン2023」出身名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（19）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』27号（集英社）の表紙&巻頭グラビア&DVDに登場する。【別カット】まるで“おとぎ話のヒロイン” スラリ太ももがセクシーな一ノ瀬瑠菜2007年2月26日生まれ埼玉県出身の一ノ瀬は、「ミスマガジン2023」読者特別賞受賞。最近では、YouTubeドラマ『東京彼女』「学