MATCH 38グループH第2戦2026年6月22日 1:00キックオフ（会場：アトランタスタジアム）スペイン 4-0 サウジアラビア初戦のカーボベルデ戦では圧倒的にボールを保持しながらも、相手GKを最後まで崩すことができずに終わったスペインと、格上のウルグアイ相手に勇敢な戦いを見せて勝ち点1をもぎ取ったサウジアラビアが激突した。スペインは今季のラ・リーガでMVPに輝いたヤマルを今大会初のスタメンで起用。そのヤマルがスペインの