札幌・中央警察署は2026年6月21日、暴行の疑いで札幌市中央区に住む無職の女（65）を現行犯逮捕しました。女は21日午後9時ごろ、札幌市中央区南4条西4丁目のココノススキノで、大学生の男性（21）の右腕にかみつく暴行を加えた疑いがもたれています。2人に面識はありません。警察によりますと事件前、ココノススキノ内の店舗の従業員から「女性が暴れている」と110番通報が入りました。現場ではほかの従業員や通りかかった大学生の