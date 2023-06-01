きょう（月）は、北陸や東北でまとまった雨が続きそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。関東から西では、雲が広がりやすくスッキリしない天気になりそうです。九州では、午後になると次第に雨が降り出すでしょう。最高気温は、関東より西で３０℃近くまで上がるところがあり、東京では２９℃まで上がるでしょう。湿度も高く、蒸し暑く感じられるので熱中症対策をしてお過ごしください。あす（火