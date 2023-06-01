FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが21日、東京ガーデンシアターで対バンライブ「あの日の約束ハタチまSHOW!!」2日目公演を開催した。“二十歳”を迎えた2組が、長年の約束を果たした。この日はいきものがかりが「風が吹いている」「コイスルオトメ」「じょいふる」など8曲を、ファンモンが「告白」「あとひとつ」「悲しみなんて笑い飛ばせ」など9曲を披露。アンコールでは2組で両者の「ありがとう」を交互に歌唱し、コラボ曲