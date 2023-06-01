俳優堤真一（61）とWEST．の〓田崇裕（37）が、舞台「グレンギャリー・グレンロス」（11月6日から、東京・IMM THEATERなど2都市）でダブル主演を務めることが21日、分かった。1983年（昭58）に米国で誕生した戯曲で、米シカゴを舞台にアメリカンドリームを夢見て不動産業界でしのぎを削る男たちの壮絶な顧客争奪戦とリアルな人間ドラマを描く物語。84年にはシカゴとブロードウェイで上演され、ピュリツァー賞を受賞。1992年（平4）