FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが21日、東京ガーデンシアターで20周年対バンライブ「あの日の約束ハタチまSHOW!!」2日目公演を開催した。2006年にデビューした“同期”2組による、20年越しに実現したツーマンライブ。この日はいきものがかりが「風が吹いている」「じょいふる」など8曲を歌唱すれば、ファンモンは「告白」「あとひとつ」など9曲を披露。アンコールでは2組で両者の「ありがとう」を交互に歌唱し、コラボ曲「