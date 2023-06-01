歌手で俳優の大泉洋（53）が21日、横浜アリーナで「芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2−リベンジ−」千秋楽公演を開催した。玉置浩二（67）が作曲した新曲「陽炎」などアンコールを含め全18曲を歌唱し、“例の”リベンジを達成する有終の美を飾った。サッカー日本代表のチュニジア戦勝利に世間が浸る中、横浜でも絶対に負けられない戦いが繰り広げられた。「リベンジ」とは、さかのぼること約2年4カ月前。武道館公演のステ