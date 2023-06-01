俳優の舘ひろし（76）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、“推し”という若手俳優を明かした。舘は、映画「ゴールデンカムイ」などで共演した眞栄田郷敦（26）が舘に憧れているということを聞かされると「うれしいです」と答えた。さらに「彼もやっぱり、凄く素敵な目をしている」とし、「郷敦は、やっぱり華がありますね。僕の推しですね」と明かしたもの。また、俳優の石原良純も舘ひろしに憧