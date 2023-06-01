元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。映画館ではポップコーンを食べると明かした。今週のゲストは元TBSのフリーアナ堀井美香（54）。2人が鑑賞した映画「プラダを着た悪魔2」の話題で盛り上がった。田中が「ちなみポップコーンは食べる派ですか？」と質問すると、堀井は「すごくおしかったんです」と返答した。田中が「だ