元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲスト出演の元TBSのフリーアナ堀井美香（54）のイヤリングに苦言を呈す一幕があった。堀井はかつて肌のケアもしない時代もあったといい、田中の助言により改善していったという。そして田中は堀井に対し「ジュエリーを買いに行きましょう」と提案した。堀井の耳にはイヤリングがあり