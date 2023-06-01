現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦で日本代表はチュニジア代表と対戦。日本は開始４分に中村敬斗のお膳立てから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットを蹴り込んで２−０。後半も主導権を譲らず、69分に伊東純也が、83分には上田がこの日２点目を決め、終わってみれば４−０の完勝を飾った。そのチュニジア戦の73分にピッチに投入されたのが、DF菅原由勢だ