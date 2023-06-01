日本サッカー協会会長で、2002年＆2006年のワールドカップ日本代表である宮本恒靖氏が公式インスタグラムを更新。歴史的な４−０勝利に終わったチュニジア戦から数時間後、ホテルの食事会場で往来する日本代表戦士たちを“優しすぎる眼差し”で見つめる様子を公開した。ツネ会長は「第２戦チュニジア戦は４−０蒸し暑い中、全員で掴んだ勝利」と記して、選手たちと同じ代表ジャージ姿でテーブルに座り、ビュッフェで料理を選