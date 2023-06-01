女子テニスのウィンブルドン選手権は日本時間２２日、４大大会シングルス２３勝を誇る元女王セリーナ・ウィリアムズ（４４）＝米国＝がシングルスに出場することを発表した。同選手権の公式Ｘで「これは練習ではありません。＠ｓｅｒｅｎａｗｉｌｌｉａｍｓが、＃Ｗｉｍｂｌｅｄｏｎの２０２６年女子シングルスにワイルドカードとして出場します」と投稿した。ウィリアムズがウィンブルドンでプレーするのは２０２２年にワイ