ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は21日の5日目準優勝戦9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう22日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。木下が最後まで主役を演じ切る。スリット付近、ターンでの進みは悪くない。総合して上位の仕上がりだ。先マイから王道のVロードを完遂する。百戦錬磨の浜野谷が相手。当地はG1優勝歴もある。木下のワンミス待ちとなるが、差して猛追を