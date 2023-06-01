◇女子ゴルフニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日千葉県袖ケ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72））女子ゴルフのニチレイ・レディース最終日、プロ11年目の大出瑞月（28＝ノットグローバルホールディングス）が65で回り、通算13アンダーで並んだ3選手による史上最長タイの7ホールに及ぶプレーオフを戦ったが、ツアー初Vには手が届かなかった。イ・ミニョン（34＝韓国）が2年ぶりのツアー通算8勝目を挙げた。新人の吉崎