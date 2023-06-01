◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）初戦オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英（25）が、早ければ決勝トーナメント2回戦で復帰できる見通しであることが20日、分かった。14日オランダ戦の後半途中に相手選手との接触で負傷交代。15日に現地の病院で精密検査を受けた。チームから離脱はせず、早期復帰を目指して個別調整を続けている。関係者によると、順調に回復すれ