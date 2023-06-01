注目の岩井芯が久留米に初登場。前回の岐阜（11〜14日）では5月9〜12日の松阪に続くG3制覇。決勝は北日本5車を蹴散らした。「感触が良かったし、4日間自力を出せて結果も出せた。スタイルは変えず、いつも通りのレースで頑張る」来月17〜20日の高知サマーナイトフェスティバルでG2デビュー。ちなみに、きょう22日はG1オールスター競輪（8月11〜16日、松山）の選手選考委員会が開催。記者推薦で吉報がもたらされるかもしれな