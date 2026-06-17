[6.21 W杯H組第2節 スペイン 4-0 サウジアラビア]スペイン代表は21日、北中米ワールドカップH組第2節でサウジアラビア代表と対戦し、4-0の快勝を収めた。FWラミネ・ヤマルがW杯初先発で先制ゴールを奪うと、MFミケル・オヤルサバルは2ゴール1アシストの大活躍。後半にはオウンゴールでリードを広げて完勝となった。初戦でカーボベルデ代表に痛恨のスコアレスドローとなったスペイン。1-2で日本に敗れた前回大会のグループリー