[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](ロサンゼルス)※04:00開始<出場メンバー>[ベルギー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 4 ブランドン・メシェレDF 5 マキシム・デ・クーパーDF 15 トーマス・ムニエDF 25 ネイサン・ノイMF 7 ケビン・デ・ブライネMF 8 ユーリ・ティーレマンスMF 10 レアンドロ・トロサールMF 22 アレクシス・サレマーカーズMF 23 ニコラス・ラスキンFW 9 ロメル・ルカク控えGK 12 センネ・ラメンスGK 13 マ