6月21日（日）夜 23:25〜23:55 放送力を合わせて並び替えましょ〜！チームで協力して10枚のカードを正しい順番に並べられるか？3連続不正解でビリビリ！「シングルの売上枚数順」に挑戦！浜田のあの名曲は何位？自信満々の方正だが…的中できるのか？懐かしの国民的ソングでまさかの大波乱!?続いて「お菓子の発売順」にも挑戦！チョコ・チップス・駄菓子のロングセラーが続々登場！あのお菓子の発売年に一同騒然？世代の違いも浮き