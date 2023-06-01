◇女子ゴルフニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日千葉県袖ケ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72））15センチのウイニングパットを決めて死闘を制したイ・ミニョンは「やっと終わったという感じでした」と笑顔を輝かせた。最終日24位からの逆転は史上最大の下克上Vで、7打差をひっくり返したのも歴代4位の記録だった。「途中からワンチャンあるかなと思っていましたが、プレゼントをもらったような気分です」と喜んだ