4月は気温も上がり、本格的なツーリングシーズンが始まる時期だ。ゴールデンウィークを前にツーリング用品を見直すライダーも多く、積載性を高めるバッグ類への注目も高まる。 近年はシートバッグやタンクバッグに加え、防水性能や携帯性を重視したヒップバッグやボディバッグも人気を集めている。日帰りツーリングからロングツーリングまで、用途に応じたバッグ選びが重