◇W杯北中米大会1次リーグH組スペイン 4―0 サウジアラビア（2026年6月21日米アトランタ）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、スペイン（FIFAランク2位）がサウジアラビア（同61位）に4―0で快勝して今大会初勝利を挙げた。18歳の“神童”FWヤマル（バルセロナ）がW杯初先発で先制点となる初ゴールをマークし、FWオヤルサバル（Rソシエダード）も2得点1アシストと大暴れ。カボベルデと0―0で引き分けた初