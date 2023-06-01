◇インターリーグドジャース−オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が21日（日本時間22日）、オリオールズ戦前に取材対応し、負傷している主力選手の現状について明かした。首の張りや炎症で11日（日本時間12日）に10日間の負傷者リスト（IL）入りしたウィル・スミス捕手については、明日22日（同23日）のツインズ戦を皮切りとした7月1日（同2日）まで続く遠征同行の可能性につい