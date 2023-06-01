俳優の大泉洋（５３）が２１日、神奈川・横浜アリーナで、芸能生活３０周年を記念した全国アリーナツアー「大泉洋リサイタル２−リベンジ−」のファイナル公演を行った。いきなりアリーナの宙を舞うフライング演出で登場し、１曲目から田原俊彦の「抱きしめてＴＯＮＩＧＨＴ」とカバー曲での開演。宙づりされた大泉の「会いたかったぜ！子猫ちゃんたち！」と絶叫に、場内は歓声と爆笑が入り交じった。中盤は新曲「ありがとう