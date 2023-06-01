札幌・手稲警察署は2026年6月21日、酒気帯び運転の疑いで札幌市手稲区に住む無職の男（64）を現行犯逮捕しました。男は21日午後1時前、手稲区前田8条10丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転していた疑いがもたれています。警察によりますと、男は直前に付近で追突事故を起こしていたということです。男は事故後、現場から立ち去ろうとしましたが、追突された車のドライバーが停車させ、警察に通報したとい