北海道・小樽警察署は21日、不同意わいせつの疑いで小樽市に住む無職の女（84）を現行犯逮捕しました。女は21日午後3時半すぎ、小樽市稲穂3丁目にある店舗の駐車場で、10代前半の女性の上半身を服の上から触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと現場では当時、祭りが催されていて、女性は友人と訪れていたということです。女性は女に声をかけられ話をしていたところ、突然、服の上から体を触られたため、