クマが目撃されたのは、新ひだか町静内真歌441付近の町道です。2026年6月21日午後7時ごろ、付近を運転していたドライバーがクマ1頭を目撃し、「近くでクマが歩いているを見ました」と警察署を訪れ通報しました。クマは体長1メートルほどで、目撃後は南側の藪の中へ立ち去ったということです。目撃現場は川を挟んで住宅街があり、警察は警戒を強めています。